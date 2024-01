'Favorì l'amica per un posto da agente', 3 anni a Ballarino

Il tribunale di Lodi ha condannato stamani a tre anni di reclusione l'ex comandante della Polizia locale, dal 2017 al 2021, Fabio Germanà Ballarino, 59 anni, imputato di falso ideologico e rivelazione di segreto d'ufficio per aver anticipato a una donna che frequentava le prove d'esame per due concorsi da agente, rispettivamente per un comune del Lodigiano e per la Provincia di Lodi. Ballarino era un componente delle due commissioni. L'amica e candidata, secondo l'accusa indebitamente favorita, è stata condannata a due anni per utilizzazione di segreti d'ufficio. Per l'ex comandante è stata disposta anche l'interdizione da qualsiasi incarico pubblico per cinque anni.

Si prospetta il ricorso in appello. I due imputati hanno sempre respinto le accuse.



