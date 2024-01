Incendio in azienda di Cavenago, alta colonna di fumo visibile dall'A4

Un vasto incendio è divampato lunedì mattina all'interno degli stabilimenti della Planet Farms di Cavenago (Monza), azienda specializzata in prodotti freschi da agricoltura verticale. La colonna di fumo che si è sollevata a seguito del rogo è visibile da diversi chilometri di distanza, anche dall'autostrada A4, distante meno di un chilometro dall'azienda. Al momento non si registrano né feriti né intossicati. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, alcune provenienti da Milano. Il sindaco di Cavenago Monica Buzzini ha pubblicato un alert sui canali social del Comune per invitare i cittadini a tenere le finestre chiuse. Sul posto interverranno anche i tecnici dell'Arpa.



