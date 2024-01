Camion con acetone si ribalta in Tangenziale ovest a Milano

Un camion con un carico di acetone si è ribaltato nel pomeriggio lungo la tangenziale ovest di Milano all'altezza di Rho, a ridosso di una rotonda.

Ne danno notizia i vigili del fuoco il quali spiegano che il conducente è stato trasportato all'ospedale Sacco in condizioni non gravi e non risultano coinvolte altre persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rho e il nucleo specializzato nell'affrontare incidenti con sostante potenzialmente pericolose e stanno valutando se effettuare il travaso del composto chimico.

Il mezzo, infatti, non avrebbe subito particolari danni e potrebbe, con delle gru, essere rimesso in carreggiata.

Vi sono riflessi nella circolazione stradale. Sul posto anche agenti della Polstrada e operatori del 118



Riproduzione riservata © Copyright ANSA