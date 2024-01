Annullato incontro Forza Nuova con Fiore in locale a Milano

E' stato annullato l'incontro politico di Forza Nuova, con la presenza di Roberto Fiore, previsto domani alle 15 a Milano, nel locale Barrio Alto in via Serio. Lo ha reso noto, all'ANSA, il titolare del ristorante.

L'incontro - una conferenza stampa di presentazione alle elezioni europee del partito di estrema destra - era stato contestato da Memoria Antifascista, insieme ad altre realtà associative e partiti, che avevano chiesto alla Questura di non autorizzare l'evento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA