Troppa gente al processo Impagnatiello, spostato in maxiaula

Caos nell'aula della prima Corte di Assise di Milano, dove sta per cominciare il processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano.

Poco prima dell'inizio dell'udienza, i giornalisti e i curiosi sono stati fatti uscire dall'aula che era stracolma. È stato fatto presente anche che l'imputato non poteva essere ripreso, nonostante qualcuno abbia provato a girare video. Per questo la corte, dopo l'intervento del presidente del Tribunale Fabio Roia, ha deciso di spostare l'udienza della maxiaula della prima Corte.

In aula sono presenti i famigliari di Giulia, uccisa incinta, padre Franco, la madre Loredana, il fratello Mario e la sorella Chiara.

Impagnatiello, seduto nella gabbia, per alcuni istanti ha pianto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA