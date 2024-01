Paolo Maldini a Monza per l'esordio di Daniel

C'è anche Paolo Maldini, ex bandiera del Milan, ad assistere all'esordio del figlio Daniel in maglia Monza, questa sera contro l'Inter per la prima giornata di ritorno. Daniel Maldini è arrivato in settimana in Brianza con la formula del prestito dal Milan, titolare del cartellino, dopo una prima parte di stagione all'Empoli.

Daniel Maldini, che in settimana ha effettuato i primi allenamenti al centro sportivo Luigi Berlusconi, nella partita con l'Inter è partito dalla panchina.



