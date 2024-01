Auto nel lago, effettuata l'autopsia sulle due vittime

È stata effettuata oggi a Como l'autopsia sulle salme di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo, morti sabato scorso nell'auto precipitata nel lago a Como.

L'anatomopatologo si è preso 60 giorni di tempo per depositare la relazione alla procura, anche perché devono essere effettuati una serie di esami sul materiale prelevato. Pare tuttavia che non ci si debba discostare dall'ipotesi della morte sopraggiunta per annegamento, per entrambi. Algeri, 38 anni, e Tozzo, 45, erano in auto quando il suv, parcheggiato a poca distanza dalla ringhiera, è partita abbattendo la protezione e finendo nel lago. Secondo la relazione dei vigili del fuoco l'auto, dopo l'impatto con la prima parte del fondale, in quel punto poco profondo, si sarebbe ribaltata e in quella maniera si sarebbe inabissata fino a 15 metri. I due occupanti sono riusciti a liberarsi e ad uscire dall'abitacolo, ma non sono riusciti a risalire. Intanto nei prossimi giorni il pm Giuseppe Rose affiderà a un perito l'incarico di esaminare l'automobile e la "scatola nera" per cercare di capire per quale motivo l'auto sia partita improvvisamente, finendo nel lago.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA