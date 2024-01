Tirano cavo d'acciaio in strada, trovato il terzo accusato

E' stato identificato, ma nei suoi confronti non sono stati presi provvedimenti, il terzo giovane, che è un minore, il quale la notte tra mercoledì e giovedì scorsi, con altri due ragazzi, ha teso un cavo metallico in viale Toscana a Milano Il ragazzo avrebbe confessato ai genitori, i quali si sono rivolti ai carabinieri. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale perché era in condizioni critiche.

Si è quindi stretto il cerchio sui tre giovani, uno dei quali era stato arrestato dai carabinieri nell'immediatezza e il secondo in attesa della convalida del fermo per blocco stradale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA