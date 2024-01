La chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano festeggia i 100 anni

Una giornata di fede e di festa quella di oggi, durante la messa delle 17, a Olgiate Comasco: il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha infatti presieduto davanti a una grande folla di fedeli il solenne pontificale nella chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Ippolito e Cassiano in occasione del centenario della consacrazione.

Il cardinale, nel corso della sua omelia, ha ricordato che "il disagio emotivo e la solitudine" sono il "vero dramma del nostro tempo, che produce legami affettivi liquidi, mutevoli e fragili". Per questo, ha sottolineato, c'è l'urgenza "di costruire oggi non più un tempio di mattoni, ma una Comunità fatta di 'pietre vive', cioè di cristiani e cristiane che sappiano far apprezzare la verità e la bellezza della chiamata battesimale".

"Vi auguro di essere nella vostra Città - ha concluso il vescovo di Como rivolgendosi ai fedeli - il segno visibile, splendente, della presenza di Dio tra gli uomini. La bellezza dell'edificio sarà il riflesso di una comunità cristiana 'bella', perché aderisce al suo Signore, nello Spirito, e ne dà testimonianza attraverso la sua vita evangelica".

Siamo qui - ha ricordato il parroco don Flavio Crosta accogliendo il cardinale - "non solo per ricordare un evento del passato ma per tenere accesa la brace della fede e perché crediamo nel grande miracolo dell'unità della Chiesa, l'unità possibile nella diversità".

Il cardinale ha presieduto il solenne pontificale insieme al parroco don Flavio Crosta, ai vicari don Francesco Orsi e don Alberto Dolcini, don Ivano Signorelli, don Gianluigi Vercellini, don Antonio Panariello, don Sandro Vanoli, don Marco Nogara, don Renzo Gabuzzi, don Carlo Calori e tanti altri sacerdoti presenti.



