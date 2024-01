Frenato dalla pioggia l'avvio dei saldi invernali a Milano

Prima giornata dei saldi invernali a Milano frenata dal maltempo con un afflusso di persone in calo nei negozi, "il 30% in meno" secondo le iniziali rilevazioni della Rete associativa vie di Confcommercio Milano, con un calo del 20% rispetto al primo giorno 2023 e uno scontrino medio di 100 euro.

"La partenza di oggi deve tener conto del tempo non ottimale e del fatto che siamo in un giorno feriale alla vigilia dell'ultimo weekend festivo, con tanti milanesi non ancora ritornati in città - rileva Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano (e vicepresidente vicario di FederModa Milano) - Sono convinto che già in questo weekend si comincerà a recuperare con il graduale rientro dei milanesi. Per questi saldi invernali stimiamo una spesa pro-capite di 170-175 euro e una spesa a famiglia di 400 euro.

La domanda interna viene compensata dalla presenza dei visitatori stranieri nelle zone più centrali".

La percentuale media di sconto in saldo si attesta sul 30%, precisa una nota che elenca, fra i prodotti maggiormente venduti in questa prima giornata di saldi invernali milanesi, la maglieria, felpe, capispalla, giacconi, cappotti, calzature. "Va tenuto conto che sui saldi gli operatori commerciali - aggiunge Meghnagi - devono far fronte alla concorrenza delle grandi piattaforme online che decidono per tempo e in autonomia quando fare gli sconti. Se vogliamo preservare il valore dei saldi e del loro inizio, bisogna garantire a tutti le condizioni per stare sul mercato".



