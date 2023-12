Una palazzina di via Marco Aurelio a Milano è stata evacuata dai vigili del fuoco intervenuto intorno alle 15 per un incendio che si è sviluppato nelle cantine per cause in via di accertamento. Circa una ventina di abitanti dell'edificio è stata fatta uscire mentre i pompieri domavano le fiamme.

Nessuno è rimasto ferito ma un uomo di 86 anni è stato portato dai sanitari per controlli in codice verde alla Multimedica di Sesto San Giovanni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA