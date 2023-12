Rapina un 18enne e lo lascia scalzo, denunciato

Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato per rapina e danneggiamento dai carabinieri, in seguito ad un fatto avvenuto nello scorse settimane a Vigevano, in provincia di Pavia. Dalle indagini condotte dai militari, il 20enne è stato ritenuto responsabile di una rapina ai danni di giovane di 18 anni: dopo averlo minacciato, si è fatto consegnare da lui lo smartphone (poi successivamente restituito) e 50 euro in contanti, Non contento, si è fatto consegnare anche alcuni capi di abbigliamento indossati dal 18enne, lasciandolo di sera in strada solo con pantaloni e maglietta e scalzo.

Subito dopo l'autore della rapina, senza alcuna ragione, ha danneggiato con una pietra la vetrata di un bar. I carabinieri sono riusciti a risalire a lui anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.



