Si tuffa a Natale nel Ticino, salvato dai vigili del fuoco

Si è tuffato ieri pomeriggio nelle gelide acque del Ticino, a Pavia, raggiungendo a nuoto il presepe galleggiante posizionato sotto il Ponte Coperto.

A quel punto, però, ha accusato un malore: il freddo intenso, infatti, gli ha procurato un principio di ipotermia.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno riportato a riva l'incauto nuotatore all'altezza di un imbarcadero.

Gli operatori del 118 hanno soccorso l'uomo, che è stato poi condotto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove non è in condizioni gravi.

Della vicenda è stata interessata la Polizia.



