Apre lo sportello dell'auto in sosta e accoltella una donna

Un uomo incappucciato ha aperto lo sportello di una macchina che era parcheggiata, ha accoltellato alla coscia la donna che era nell'auto e poi è scappato. È accaduto, intorno alle 14.15, in un'area di servizio sull'A1. La donna è una insegnante residente a Segrate, in provincia di Milano. Era andata a Cerveteri, centro in provincia di Roma, per trascorrere il Natale con alcuni parenti e oggi stava tornando al nord con le due figlie di 29 e 31 anni, che non hanno assistito alla scena in quanto erano nell'autogrill dell'area di servizio.

La 58enne è stata accompagnata all'ospedale di Careggi in codice 2 e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e personale della Squadra mobile della questura di Firenze che al momento stanno sentendo i presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La polizia non esclude che possa trattarsi di un'aggressione avvenuta in ambito familiare. Gli investigatori stanno infatti cercando anche l'ex marito della 58enne. Non è ancora chiaro se l'uomo sia coinvolto o meno nella vicenda, ma nei suoi confronti ci sono dei precedenti per lesioni personali in ambito familiare e fino a inizio dicembre era in regime di messa alla prova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA