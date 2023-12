Il sindaco di Milano serve in mensa ai bisognosi a Natale

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha servito il pranzo a poveri e bisognosi ospiti, nel giorno di Natale, in una mensa milanese gestita dall'Opera San Francesco. "Persone bisognose, migranti, uomini e donne senza fissa dimora o che vivono in situazioni abitative precarie - scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Milano - . E' a loro che ogni giorno Opera San Francesco per i Poveri apre le porte delle sue mense. Ed è per loro che oggi ha preparato il pranzo di Natale. Un pasto che ha il sapore dell'accoglienza, del calore di un abbraccio, della vicinanza e della solidarietà. Emozioni che ho vissuto io stesso nel distribuire i piatti caldi agli oltre mille ospiti, insieme ad altri 21 volontari e a Fra Marcello".

Sala, con il cappello da babbo Natale e con il grembiule dell'Opera San Francesco, da dietro il bancone della mensa ha servito il cibo agli ospiti. "Queste persone vanno aiutate nel loro quotidiano. E dobbiamo anche cercare di fare una cosa più difficile: dare loro la speranza che la loro condizione possa cambiare", ha aggiunto, augurando buon Natale.



