Fedez ricompare sui social con il rapper Rondo da Sosa

Fedez torna a parlare e a far parlare di sè sui social, nella tarda serata della vigilia di Natale, giorno in cui sua moglie, Chiara Ferragni, aveva deciso la sua prima uscita di casa, al parco Sempione, con i loro bambini, dopo la clausura in seguito alla vicenda dei panettoni Balocco e delle uova di Pasqua della Giochi Preziosi, di cui si stanno interessando le Procure e la Guardia di Finanza.

Il rapper ha infatti postato sui social alcune scene natalizie: prima in casa con la figlia, poi al parco con la cagnolina mentre giocano con un freesby e, infine, una scena con il controverso rapper Rondo da Sosa, davanti a un'auto fuoriserie di un colore blu intenso.

In una story appare anche con Rondo e la sua "crew" con musica rap sparata in sottofondo.



