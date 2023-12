Blitz di Ultima Generazione alla Rinascente di Milano

In Piazza Duomo a Milano questa mattina nove aderenti alla campagna Fondo Riparazione, promossa da Ultima Generazione, hanno improvvisato un sit-in davanti alla Rinascente, aprendo due striscioni con scritto "Fondo Riparazione".

In tre - spiegano i manifestanti - sono entrati dentro la Rinascente, con uno sparacoriandoli e il megafono, per sensibilizzare le persone e hanno lanciato volantini, urlando slogan come "si avvisa la gentile clientela che c'è un collasso ecosociale in corso" e "venite con noi a parlare del collasso climatico che ci attende". Gli attivisti hanno poi invitato le persone a uscire e unirsi all'assemblea promossa in piazza Duomo. L'assemblea fuori dalla Rinascente si è sciolta poco dopo l'arrivo delle forze dell'ordine.



