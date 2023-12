A Milano approvato bilancio preventivo, vale 3,7 miliardi

Dopo quattro giorni di discussione e 10mila emendamenti, quasi tutti ritirati, il Consiglio comunale di Milano ha approvato con 29 voti favorevoli il bilancio di previsione 2024-2026, che si attesta a 3,712 miliardi, valore più alto da sette anni. Il centrodestra non ha partecipato al voto in polemica con la decisione di tagliare alcuni emendamenti.

È la prima volta dalla riforma della finanza locale che il documento è operativo prima dell'inizio del nuovo anno. Un terzo del bilancio, oltre 1 miliardo, è dedicato al trasporto pubblico locale. A copertura della spesa corrente, si registra una ripresa delle entrate che passano dai 3,383 miliardi previsti nel 2023 ai 3,712 miliardi per il 2024. Si segnalano un incremento di 15 milioni di euro dagli introiti della tassa di soggiorno e un incremento di 273 milioni delle entrate extratributarie. Ci saranno più risorse per Welfare per 10 milioni, Educazione con 7 milioni e Sicurezza con 11 milioni. "L'approvazione a dicembre è un ottimo risultato e garantisce una sana programmazione della spesa evitando rallentamenti amministrativi - ha commentato l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte -. Per la futura sostenibilità dei conti resta necessaria un'azione di riforma e riequilibrio del nostro bilancio, motivando un'azione del governo per concorrere alle nostre esigenze di copertura economica, a partire da quelle derivate dal Trasporto Pubblico".



