Paolo Rossi porta 'Il Metodo Pirandello' a teatro a Milano

Un teatro partecipato, dove il pubblico è spettatore attivo: lo porta al Franco Parenti Paolo Rossi, in scena dal 27 dicembre al 7 gennaio con 'Da questa sera si recita a soggetto! Il Metodo Pirandello'.

Il comico si confronta con l'opera che è massima espressione del metateatro pirandelliano, non limitando l'azione degli attori al solo palcoscenico, ma facendoli recitare anche in platea e nel foyer, coinvolgendo il pubblico come fosse parte dello spettacolo. Ogni serata - viene anticipato - sarà unica come il primo giorno di prova di uno spettacolo teatrale, alla scoperta del come, quando e perché nasce uno spettacolo. Paolo Rossi, infatti, si lascia consigliare da Pirandello, ma rimane ancorato alla realtà, portando la vita nel teatro, ma anche il teatro nella vita, sottolineando il bisogno continuo di mostrarsi performanti in tv e sui social.

"Perché mettere in scena proprio questo testo? I miei maestri - dice Rossi - sono Fo, Gaber, Jannacci, Strehler e Pirandello.

Ma Pirandello è quello che ultimamente frequento più spesso. Mi è anche apparso in sogno. Una volta, c'era anche Marta Abba, mi ha parlato di questo testo spiegandomi perché fosse proprio il momento giusto. Ma mi son svegliato per andare in bagno appena prima che me lo svelasse".



