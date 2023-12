E' Natale al Blue Note con Nick The Nightfly Orchestra

Doppio appuntamento con la Nick The Nightfly Orchestra, venerdì 22 e sabato 23 dicembre, che si esibirà in uno spettacolo originale dedicato al Natale, Christmas Time, per presentare il nuovo album di questa formazione storica giunta ormai al suo ventunesimo anno di attività: Let's Have a Real Good Christmas.

Sarnno due serate dall'atmosfera natalizia, il repertorio sarà formato da alcuni dei brani più celebri del Natale riarrangiati per Orchestra dal maestro Gabriele Comeglio e resi speciali dal carisma e dall'inconfondibile voce di Nick The Nightfly.



