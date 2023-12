Palo cade dal camion e trafigge un'auto, conducente illesa

La scena che si è presentata a soccorritori e passanti è stata davvero impressionante: nell'abitacolo di una Fiat Panda si era conficcato un grosso palo in ferro, caduto da un camion in transito. Miracolosamente la donna alla guida dell'utilitaria, 72 anni, è rimasta solo lievemente ferita. Il singolare episodio alle 11,30 di stamattina in via Piave a Strozza, centro di mille abitanti della Valle Imagna.

Sia la Panda sia il camion stavano viaggiando lungo la stessa strada, ma nella direzione di marcia opposta: proprio quando i due mezzi erano uno accanto all'altra, dal carico del mezzo pesante si è staccato il grosso palo in ferro, che è caduto e si è andato a conficcare nell'abitacolo dell'auto, sfondando il parabrezza anteriore, sfiorando la settantaduenne alla guida per poi uscire dall'auto dopo aver sfondato il finestrino posteriore destro. Immediato l'allarme: la donna, sotto choc ma praticamente illesa, è stata soccorsa dallo stesso camionista.

Nel frattempo sono stati inviati a Strozza i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e l'auto 'veloce' della centrale di Bergamo. I carabinieri si sono invece occupati dei rilievi. Pare che il grosso manufatto si sia staccato dal carico del camion a seguito di un problema tecnico. La 72enne è stata affidata alle cure del 118, intervenuto con l'automedica e l'ambulanza: non ha però di fatto riportato ferite. È stata accompagnata in ospedale solo perché molto spaventata per l'accaduto e per qualche controllo.



