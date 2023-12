A Milano nel 2024 più incassi da multe per 10 milioni

A Milano da gennaio entreranno in funzione due nuovi autovelox ed è previsto poi il posizionamento di nuove telecamere agli incroci regolati da semafori che sanzioneranno gli automobilisti che passano col rosso. Inoltre da giugno entrerà in funzione la ztl al quartiere Isola. Tutti motivi che faranno aumentare gli incassi da multe per il Comune di Milano, che infatti passeranno dai 258 milioni di preventivo del 2023 ai 268 milioni di preventivo per il 2024.

C'è poi un milione di recupero di residuo dagli anni precedenti, come spiegato dall'assessore alla Sicurezza Marco Granelli in commissione. A novembre si sono conclusi i lavori di posa di due nuovi autovelox, ora in fase di collaudo, per entrare in funzione a gennaio 2024: si tratta di quelli di viale Fermi direzione centro, viale Famagosta direzione piazzale Miani. A Milano sale anche il numero delle sanzioni a bici e monopattini. Nel 2023 (il dato arriva fino al primo giorno di novembre) sono state 1612 le multe ai ciclisti, un numero cresciuto sempre di più negli anni, erano infatti 1720 nel 2022 e 869 nel 2021 e 732 nel 2020. Per i monopattini ci sono state 3600 sanzioni nel 2023, 4.271 nel 2022, 771 nel 2021 e 580 nel 2020.

Il bilancio della Sicurezza prevede in generale nel 2024 come totale delle entrate 323 milioni che sono in aumento di quasi 21 milioni rispetto al preventivo del 2023. E' in fase di avvio come spiegato in commissione il posizionamento di 11 telecamere di sicurezza nella zona della stazione Centrale di Milano.

Mentre sembra essere alle porte anche la sperimentazione per l'utilizzo del taser per gli agenti della Polizia locale.

"Stiamo lavorando per il protocollo con Ats che è propedeutico - ha spiegato Granelli -, e poi verremo in commissione per discutere di questo aspetto. Comunque ci siamo e ci sarà la sperimentazione che sarà di sei mesi".



