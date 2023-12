Europa League: Gasperini, ora l'Atalanta ha una rosa più ampia

"Tra i titolari i ragazzi erano due, Bonfanti e Del Lungo. Gli altri erano tutti della rosa della prima squadra: dietro abbiamo difeso bene e loro due hanno aiutato, davanti nel primo tempo hanno fatto la differenza Muriel e Miranchuk".

Gian Piero Gasperini, dall'ArcelorMittal Park di Sosnowiec, commenta così la politica vincente del turnover dopo il 4-0 al Rakow nell'ultima partita del girone D di Europa League.

"Usciamo con più certezze e una rosa più ampia in attesa di recuperare giocatori - dice ancora l'allenatore dell'Atalanta -.

Ci sono state prestazioni importanti in funzione della squadra, come quelle di Pasalic, Holm che è cresciuto e Hateboer sul piano difensivo. Abbiamo bisogno di alternative anche in ottica campionato".

Un commento anche al record europeo di marcature nella storia del club di Luis Muriel, che con la doppietta di stasera ha superato Josip Ilicic a quota 12 gol: "Capisco che a volte avrebbe voluto giocare di più, però mi tengo Muriel in panchina proprio per la sua capacità straordinaria di entrare e fare gol belli e difficili. Non rinuncio comunque a buttarlo in campo", sottolinea Gasperini.

Tornando ai giovani aggregati alla prima squadra, un plauso ai due difensori: "Bonfanti ormai è con noi sempre, Del Lungo invece ha attraversato un momento di difficoltà ma all'Under 23 in serie C sta facendo belle partite". Poi però Gasperini esclude la conferma della linea dei giovani in vista del posticipo di lunedì sera a Bergamo con la Salernitana: "Mi auguro di recuperare al meglio Scalvini e Djimsiti. Ho tenuto i titolari a riposo proprio per questo motivo, ma da oggi ho a disposizione una rosa decisamente più ampia, cosa che finora c'era mancata".



