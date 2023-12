Panetti di hashish con effigie di Al Capone, coppia arrestata

Gli agenti della Polizia di Milano hanno arrestato una coppia, lui bosniaco di 59 anni, lei italiana di 57, per spaccio di droga in quanto avevano oltre nove chili di hashish in panetti con l'effigie del mafioso Al Capone Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina hanno infatti individuato un appartamento in via Carbonia che è stato tenuto sotto osservazione fino a quando nel pomeriggio di ieri hanno fermato la 57enne in strada che contollava la zona per verificare se ci fossero forze dell'ordine. In casa c'era il marito che aveva cercato di disfarsi della droga buttandola da una finestra.

Sono stati trovati all'esterno della casa 9 chili e mezzo di hashish suddivisi in 95 panetti, 43 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Nell'abitazione c'erano 3.600 euro in banconote di vario taglio e un coltello da cucina sporco di hashish.



