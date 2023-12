Sala: 'A Milano fascisti vecchi e nuovi non hanno spazio'

"A Milano fascisti, nazisti, vecchi e nuovi, così come chi propaga le ideologie dell'odio e del nazionalismo più bieco, non devono avere spazio, come ben sanno tutti i nemici della libertà che provano a scuotere la nostra comunità". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo discorso in occasione delle celebrazioni dei 54 anni dalla strage di piazza Fontana.

"Oggi siamo qui per omaggiare le vittime dell'orrore fascista, e per ribadire la nostra fede incrollabile nella libertà e nella democrazia - ha aggiunto -. Una promessa di progresso e giustizia che rispetteremo per chi ha perso la vita nell'attentato di Piazza Fontana e per assicurare un futuro migliore alle e ai cittadini di Milano".



