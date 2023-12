I carabinieri di Milano incontrano i comitati e le associazioni

Il generale di Brigata Pierluigi Solazzo, comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, ha incontrato ieri, nell'Aula multimediale della caserma "Montebello" di Milano i referenti di circa 50 comitati e associazioni di quartiere attivi nelle diverse aree del capoluogo lombardo.

L'incontro, a cui hanno partecipato militari di vari reparti, compagnie e i 17 comandanti delle stazioni della città, aveva l'obiettivo - spiega l'Arma - di rafforzare l'ascolto e il dialogo tra i militari e le realtà del territorio, partendo da un esame congiunto delle principali criticità delle aree del territorio milanese. Questo con particolare riferimento ai fenomeni che più di altri incidono negativamente sul sentimento di sicurezza: criminalità predatoria, movida violenta, spaccio, degrado urbano, disagio giovanile e occupazioni abusive. L'incontro ha costituito l'occasione per fare un punto sulla situazione delle iniziative in corso, condividere le modalità di segnalazione alle Stazioni carabinieri delle situazioni critiche, usando il dialogo e il confronto come principale strumento per modulare le iniziative in base alle diverse problematiche del territorio.



