A Milano la cerimonia degli Alpini per i caduti

Domenica mattina è iniziata con la cerimonia dell'alzabandiera in piazza Duomo a Milano la cerimonia organizzata dall'Associazione Nazionale Alpini per i soldati caduti in guerra e in pace.

Alla cerimonia, con messa, e deposizione delle corone di fiori al Sacrario dei caduti, hanno partecipato fra gli altri il generale di Corpo d'Armata Ignazio Gamba, che è il comandante delle Truppe alpine dell'Esercito, il presidente dell'Ana Sebastiano Favero e il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti che ha ringraziato gli Alpini, "custodi di memorie e di valori patriottici" che offrono migliaia di ore" di volontariato, cosa che rende il cappello alpino uno dei simboli più benvoluti dagli Italiani, sinonimo di spirito di servizio e di generosità" e ha ricordato l'impegno dell'associazione Alpini nelle scuole e nei capi scuola per promuovere valori come il rispetto degli altri, dell'ambiente e l'amore della montagna.

"Il mondo della Difesa - ha proseguito l'esponente del governo - è pienamente consapevole di poter contare sempre sul prezioso sostegno fornito dai volontari dell'Associazione Nazionale Alpini in ogni emergenza e nelle calamità naturali, fianco a fianco, nei dispositivi della Protezione Civile, con le Truppe Alpine dell'Esercito e gli altri corpi militari. Gli Alpini contribuiscono anche ai progetti di cooperazione civile-militare in favore delle popolazioni locali realizzati dai nostri contingenti nelle missioni internazionali di pace e stabilità".



