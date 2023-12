Atalanta: domani test per Djimsiti in vista del Milan

L'Atalanta non ha comunicato i convocati alla vigilia del Milan. La lista sarà diramata entro l'ora di pranzo sabato, dopo l'ultimo test sulle condizioni di Berat Djimsiti.

Il difensore si è lesionato l'otturatore interno sinistro nel posticipo di lunedì sul campo del Torino, sostituito al 18' da Mitchel Bakker. Sicuramente out, invece, l'altro difensore Sead Kolasinac per la distorsione alla caviglia sinistra, nonostante fosse in panchina proprio contro i granata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA