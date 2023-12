Eurolega: Partizan-EA7 Milano 82-69

Secondo harakiri consecutivo dell'EA7 Milano. Dopo aver buttato via sei punti di vantaggio nell'ultimo minuto martedì a Monaco di Baviera contro il Bayern (ko al supplementare), l'Olimpia bissa lo psicodramma 48 ore dopo anche a Belgrado, sconfitta 69-82 dal Partizan. L'ennesimo blackout di Milano che getta al vento questa volta ben 15 lunghezze di margine (45-60 al 25'), crollando in difesa e segnando appena 4 punti in 12' (76-64 al 37').

Arriva quindi la quinta sconfitta in 12 giorni e il record complessivo stagionale recita un preoccupante nove vittorie su 24 gare disputate. La luce di Milano si spegne quando calano le percentuali di Shields che parte 5/7 da tre (19) ma non segna più nel momento di difficoltà della squadra. Per il Partizan sono i tre ex a guidare la rimonta: Punter ne segna 19 (6/9 dal campo), LeDay 15, Nunnally 10.

"Abbiamo finito le energie - il commento di Ettore Messina - e non siamo stati abbastanza intelligenti da prendere le giuste decisioni". Domenica al Forum arriva la Virtus Bologna in campionato. Potrebbe essere l'ultima del coach in panchina, nonostante la conferma della società fino al 2026.



