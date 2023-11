Con Forestami 560mila nuove piante a Milano dal 2018

Più di 560mila nuove piante messe a dimora dal 2018 a Milano e provincia. E' il risultato raggiunto da Forestami, il progetto che ha l'obiettivo di mettere a dimora 3 milioni di piante entro il 2030, una per ogni abitante del territorio del Comune di Milano e dei Comuni della Città metropolitana. Lo stato di avanzamento del progetto è in linea con quanto previsto dalla timeline stimata: alla chiusura della stagione agronomica passata (primavera 2023) si registrano 560.001 nuove piante messe a dimora dal 2018, anno di partenza.

Questo numero è l'aggregato delle piantagioni direttamente progettate e gestite da Forestami (finanziate dal Fondo omonimo), degli interventi messa a terra dal Comune di Milano (che ammontano a 22.473 piante per la s.a. 22-23) e dai Comuni della Città metropolitana e di altre piantagioni effettuate da altri enti e soggetti, tra cui Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud ed Ersaf.

Molte piantagioni sono aperte alla partecipazione dei cittadini, in particolare dei 'custodi' ovvero coloro che hanno aderito a Custodiscimi, iniziativa congiunta di Forestami, Ersaf e Legambiente Lombardia, che ha coinvolto attivamente 2.500 cittadini nella cura e crescita di altrettante piantine forestali per 7 mesi.

Nella stagione agronomica 2023-2024 a novembre le piantagioni sono state realizzate nei Comuni della Città metropolitana di Inveruno (2.291 piante) e di Albairate (1.953 piante). Entro la fine dell'anno saranno avviate e portate a termine le piantagioni nel Comune di Milano in via Lampedusa, nel quartiere Porto di Mare, a Cava Ongari e in via Bovisasca, mentre via Belgioioso vedrà la messa a dimora di alberi e arbusti tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera 2024. Entro la fine del 2023 nei Comuni di Città metropolitana saranno realizzati i progetti di piantagione di Arese, Bollate, Rosate, Vittuone. Il Comune di Legnano (2 interventi, uno in via Abruzzi e uno in viale Sabotino) sarà interessato con l'anno nuovo. Queste piantagioni porteranno alla messa a dimora complessivamente tra novembre 2023 e marzo 2024 di circa 14.184 piante.



