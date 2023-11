Maltempo: diramata allerta per vento forte su Milano

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato, a partire dalle ore 18 di oggi un'allerta arancione, ossia di rischio moderato, per vento forte su Milano che proseguirà fino alle 3 di domani. Sempre a causa del vento è allerta gialla, ossia rischio ordinario, dalle 16 di oggi e nuovamente dalle 3 alle 6 di domani mattina. Lo rende noto il Comune di Milano, raccomandando durante il periodo di allerta di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Per quanto riguarda la zona del nodo idraulico di Milano è prevista la possibilità di arrivare a raffiche di vento dagli 80 km/h ai 100 km/h. Per questo, al fine di valutare eventuali provvedimenti per la sicurezza in città, alle 16 si riunirà l'Unità di crisi locale (UCL). Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità.



