Acido muriatico sul volto della ex, subito arrestato

Una donna di 23 anni è stata aggredita oggi alle 14 in una zona industriale di Erba, in provincia di Como, dall'ex fidanzato, che le ha gettato dell'acido muriatico sul volto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e la donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Ferito in modo lieve un uomo di 47 anni che era intervenuto in soccorso della giovane.

L'uomo arrestato ha 24 anni ed è di nazionalità marocchina, così come la ragazza, e risulta domiciliato in provincia di Pavia. Il giovane era già stato arrestato nel mese di agosto a Erba per un altro episodio di stalking nei confronti della stessa ex fidanzata.

Tra il giovane arrestato e la ragazza c'era stata una relazione sentimentale terminata nel 2022, al termine della quale lui aveva continuato a tormentarla in diversi momenti, danneggiando la sua auto e, in un caso, provocandole dei lividi. Nell'agosto scorso il 24enne aveva atteso la ex fidanzata all'esterno della caserma dei carabinieri di Erba, dove lei si era alla fine recata per denunciarlo, e l'aveva minacciata con un cric, invitandola a uscire. Era stato arrestato, poi in sede di convalida si era detto pentito e aveva chiesto scusa: il giudice lo aveva scarcerato disponendo tuttavia l'obbligo di dimora a Broni (Pavia) dove era residente, con il divieto di rivedere la ex fidanzata. Oggi è ricomparso a Erba e l'ha aggredita.



