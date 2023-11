Salvini: 'Fuori Hamas dalla Palestina'

Scambio di accuse da una piazza all'altra, oggi a Milano. "Fuori Hamas dalla Palestina e dai contesti occidentali e guai a chi finanzia il terrorismo, anche in Italia" ha detto il segretario del Carroccio Matteo Salvini alla manifestazione 'a difesa delle libertà e contro il terrorismo' organizzata dalla Lega in largo Cairoli a Milano.

"Mi fanno schifo quelli che finanziano i seminatori di odio, di sangue, di violenza a Strasburgo e a Bruxelles e poi si stupiscono se qualche, non matto, criminale uccide un criminale in Francia o due svedesi a Bruxelles". "Il terrorismo islamico è la piaga di questo secolo" ha concluso.

E proprio tra gli striscioni e i cartelli esposti dai manifestanti al corteo 'Stop war' partito da piazza Oberdan a Milano per poi attraversare il centro, ne è stato esposto uno pro Hamas, firmato dal partito marxista leninista italiano. "Con Hamas le Brigate Ezzedin al-Qassam e il popolo palestinese - si legge -, per la liberazione della Palestina". Più volte nel corso della manifestazione, arrivata ormai in via Visconti di Modrone, è stato menzionato anche "il fascista Matteo Salvini", che a sua volta ha definito "gli ultimi fascisti quelli che stanno sfilando per Milano".



