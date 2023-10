Patrick Zaki non sarà testimonial al Festival della pace a Brescia

Salta un altro incontro per Patrick Zaki. Dopo gli appuntamenti a 'Che tempo che fa' e all'Arsenale della pace di Torino, questa volta è la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, a revocare l'invito in città al ricercatore egiziano per la giornata inaugurale del Festival della Pace di novembre. "È divisivo" è la motivazione.



"Le sue parole su Israele non rappresentano il messaggio che la città vuol trasmettere", spiega la sindaca che nei giorni scorsi era stata criticata dal centrodestra per non aver voluto illuminare Palazzo Loggia - sede del Comune - con i colori di Israele.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA