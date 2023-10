Terremoto in provincia di Bergamo, magnitudo 3.0

Terremoto a Bergamo alle 9.07 di stamani. L'epicentro è stato registrato in provincia, nel paese di Comun Nuovo. La magnitudo è di 3.0. Al momento non risultano danni. In alcuni comuni sono state evacuate le scuole in attesa dei sopralluoghi dei vigili del fuoco.

A Treviglio e Caravaggio sono state evacuate in via precauzionale le scuole, in particolare a Treviglio l'Itis Archimede, dove sono anche intervenuti i vigili del fuoco per un sopralluogo, e la scuola paritaria San Martino di via Don Giussani, mentre a Caravaggio sono stati fatti uscire in cortile gli studenti del liceo Galileo Galilei: non si registrano né feriti né danni strutturali. La scossa è stata avvertita in particolare nella zona della Bassa bergamasca, tra Treviglio, Caravaggio e Spirano. A Caravaggio sono stati evacuati anche gli uffici comunali, poi i dipendenti sono rientrati. A Comun Nuovo, epicentro del sisma, nessun danno: "Le scosse sono state avvertite in paese ma in modo lieve, mi trovavo in municipio e mi sono subito attivato per monitorare la situazione, ma in paese non abbiamo registrato danni", spiega il sindaco Ivan Moriggi. Per il resto, soltanto apprensione tra chi ha sentito la scossa.

