Opera lirica per i pazienti Maugeri anche con medici cantanti

"Libiam libiamo, ne' lieti calici, che la bellezza infiora" , e anche "Madamina, il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio": sono due arie assai popolari de La Traviata di Verdi e del Don Giovanni mozartiano, le cui note risuoneranno mercoledì prossimo, alle 16, nel cortile di Maugeri a Montescano (Pavia), storica sede nell'Oltrepo Pavese, aperta dal professor Salvatore Maugeri nel 1974.

Nell'istituto scientifico approda infatti "MaugeriInArte", la rassegna culturale nata nella sede di Pavia, per umanizzare i luoghi di cura, allietando i pazienti e i loro familiari con un ricco cartellone di concerti e mostre. Sarà un pomeriggio dedicato all'opera e all'operetta. La particolarità di questo nuovo appuntamento è che ad animarlo saranno anche alcuni dipendenti di Maugeri. Come Giampaolo Guazzotti, cardiologo in servizio proprio a Montescano (Pavia), ma che da anni si divide fra la professione medica e la grande passione per il canto. Con lui il soprano Milena Navicelli, già artista del coro nei teatri di Parma e Piacenza, e il baritono Alfredo Borroni, già artista del Coro del Teatro Carlo Felice di Genova, e che è stato paziente di Maugeri.

Completano la compagine, spiega il cardiologo-tenore Guazzotti , "due artiste ben note al pubblico, il soprano Lorena Valle e, quale accompagnatore al pianoforte, il maestro Romina Vavassori". Sarà eseguito un programma di arie e duetti, "adatto a tutti i gusti, che spazierà dal repertorio operistico, all' operetta, alla musica da camera ed infine alle canzoni del primo Novecento".



