A.Fontana, opere lombarde Pnrr sono nel rispetto dei tempi

"Le risorse che ci sono state assegnate con il Pnrr, che sono grosso modo sulle case di comunità e sull'housing sociale, oltre che qualcosa sui trasporti, o sono in fase di arrivo o sono arrivate. Tutto nell'assoluto rispetto dei tempi". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana a margine dell'assemblea generale di Assimpredil Ance, l'associazione delle imprese edili di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

"Le scelte fatte dai precedenti governi hanno un po' penalizzato il lavoro delle Regioni che sono state messe da parte per privilegiare enti locali, ministeri e grandi aziende di Stato - ha aggiunto -. Noi abbiamo una parte ridotta delle risorse. La nostra quota si riferisce alla sanità e stiamo realizzando le case di comunità. Un'altra parte è sull'housing sociale, abbiamo approvato un piano casa di circa 900 milioni di investimento". Sul tema della casa secondo Fontana "è fondamentale dare una risposta a quelle categorie che non sono nelle condizioni di rivolgersi al mercato privato e a cui servono abitazioni a prezzo contenuto, soprattutto a Milano". Su tutto "stiamo lavorando con grande impegno e i lavori - ha concluso - procedono in assoluta tranquillità e nei tempi giusti".



