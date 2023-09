Donna investita da un mezzo Amsa, deceduta in ospedale

E' deceduta poco dopo l'arrivo all'ospedale San Raffaele di Milano, la donna di 75 anni investita poco prima delle 11 da un compattatore dell'Amsa in via Trasimeno. Il grave incidente si è verificato stamani, a Milano, in via Trasimeno, dove la donna è stata investita da un mezzo compattatore dell'azienda per la raccolta della nettezza urbana, l'Amsa.

Soccorsa dal 118 mentre si trovava in arresto cardiocircolatorio, era stata trasportata in codice rosso al San Raffaele. Sono in corso gli accertamenti la Polizia Locale.





