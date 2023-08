Nel Bresciano una via dedicata a Mino Martinazzoli

Dal 4 settembre alle 19 a Montirone, paese della provincia di Brescia, ci sarà una via intitolata a Mino Martinazzoli, storico esponente della Dc di cui è stato ultimo segretario negli anni di Mani Pulite.

La decisione di dedicare una via al politico, che è stato anche sindaco di Brescia, ministro, parlamentare, consigliere regionale (corse e perse contro Roberto Formigoni) arriva da una giunta di centrodestra. "Abbiamo deciso di rendere omaggio a una persona che ha fatto molto per il nostro territorio - ha spiegato al Giornale di Brescia il sindaco Filippo Spagnoli - Martinazzoli è riuscito a fare sintesi fra destra e sinistra.

Era una persona colta, rispettosa di tutti; una persona che ha sempre unito e mai diviso. È strano che a 12 anni dalla sua morte nessuno gli abbia ancora dedicato una via".

La cerimonia di svelamento della targa è fissata esattamente nel giorno dell'anniversario della sua morte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA