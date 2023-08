Controlli Gdf sul lago di Como, irregolarità in 9 barche su 10

Su 111 imbarcazioni controllate dalla Guardia di Finanza sul lago di Como nelle ultime settimane, 96 sono risultate irregolari. E' il bilancio delle verifiche effettuate sia dalle motovedette sul lago sia negli imbarcaderi reso noto dalle Fiamme Gialle: in tutto sono state elevate sanzioni per 92mila euro.

Le irregolarità riscontrate sono di vario genere e comprendono anche la somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione. La Finanza ha tuttora in corso "ulteriori e specifici accertamenti volti a verificare la posizione lavorativa di persone intente a restare la loro opera per conto di alcune società di Taxi Boat".

Il fenomeno del noleggio di barche sul Lario ha avuto un notevole incremento negli ultimi mesi, di pari passo con l'aumento dei turisti



