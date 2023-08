Vandalizzano chiesa e associazione, CC volontari per riordinare

Alcuni vandali sono entrati nella notte fra il 7 e l'8 agosto negli spazi della chiesa milanese di Santa Maria Liberatrice, nel quartiere Vigentino, e hanno danneggiato gli spazi dell'oratorio, in particolare quelli che ospitano l'associazione Milano Sospesa che raccoglie materiale e abbigliamento da dare in beneficienza.

Materiale che è stato danneggiato anche utilizzando degli estintori. Il parroco ha presentato denuncia alla vicina stazione dei Carabinieri Vigentino. E mentre si cercano i colpevoli, alcuni carabinieri sono andati, fuori servizio, nel loro tempo libero, a dare una mano.

"Durante il sopralluogo nella nostra sede - hanno spiegato su Facebook i membri dell'associazione - a seguito della denuncia fatta per gli atti vandalici subiti hanno subito offerto il loro aiuto per il riordino liberi dal servizio". La loro offerta ci ha davvero commosso. Sono arrivati 5 ragazzi e 3 ragazze, giovanissimi, in punta di piedi si sono dati tanto da fare riordinando e pulendo in poco tempo non solo la stanza vandalizzata ma tutti gli spazi dell'oratorio che ci ospita" "Non volevano assolutamente che questa loro encomiabile iniziativa fosse resa pubblica, ma - hanno aggiunto - noi abbiamo insistito perché ci sembrava una bella storia da raccontare. Ed eccoli qui...operativi come pochi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA