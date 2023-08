Il Milan chiude il precampionato battendo 4-2 il Novara, che milita in serie C, in una amichevole giocata a Milanello. Per i rossoneri, in campo con una formazione rimaneggiata, in gol Chukwueze, Okafor, Calabria e Colombo, mentre per i piemontesi hanno segnato Corti e Prinelli.

Gli uomini di Stefano Pioli esordiranno in campionato contro il Bologna lunedì 21 agosto allo stadio Dall'Ara.



