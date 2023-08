A Milano il 16% dei genitori dà ai figli il doppio cognome

A Milano nel 2022 oltre mille famiglie hanno deciso di dare ai propri figli il cognome sia del padre sia della madre. Da quando nel giugno dello scorso anno una sentenza della Corte Costituzionale ha reso possibile il doppio cognome, all'anagrafe di Milano sono 1616 i piccolo registrati in questo modo, il 16% dei 9876 nati, mentre l'11% ha il cognome della mamma.

Il trend è confermato anche nei primi sei mesi del 2023: su 4610 neonati circa il 16% ha il doppio cognome e il 12% quello della mamma.

Non ci sono grandi sorprese fra i nomi scelti lo scorso anno: per i maschi i preferiti si confermano Leonardo (193), Tommaso (142) e Edoardo (139), per le femmine Sofia (116), Beatrice (115) e Vittoria (104). Piccole novità ci sono invece nei primi sei mesi dell'anno: Edoardo è il nome più scelto (75 registrazioni), seguito da Leonardo (con 74) e Tommaso (68), e fra le femmine Sofia è al primo posto (63), seguito da Ginevra (55) e a pari merito a 39 da Alice, Matilde e Vittoria.

Sono in tutto 762.968 le famiglie residenti a Milano. il 54% è costituito da un solo componente, mentre i nuclei sposati con figli rappresentano il 15,3% e quelli senza l'11,1%. Il municipio con meno famiglie (e anche meno nati) è l'uno, ovvero la zona del centro che ha 53.571 famiglie e 592 nati lo scorso anno.

Quelli più popolosi sono il Municipio 9 con più di 102mila nuclei e l'8 che ne conta oltre 101mila, che sono in testa anche per le nascite con rispettivamente, 1.358 e 1.376 nuovi nati.





