Scout morta: inchiesta omicidio colposo

La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte della sedicenne travolta da un albero mentre dormiva in tenda in un bosco della Valle Camonica, a Corteno Golgi. Era con altri amici di una comitiva degli scout.

Il pm di turno Teodoro Catananti ha già firmato il nullaosta per la sepoltura e la salma è stata restituita alla famiglia. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati. La procura sentirà nei prossimi giorni gli organizzatori del gruppo per capire perché i ragazzi siano stati lasciati nel bosco nonostante il maltempo che da due giorni stava flagellando la provincia di Brescia.



