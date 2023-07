Una tromba d aria ha provocato in mattinata molta paura ma, per la sua modesta potenza, danni non gravi nella zona di Gorgonzola, a est di Milano, verso Gessate. Ci sono state piante divelte e tetti scoperchiati ma non vi sono stati feriti.

I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere detriti e rami sulle carreggiate ma non vi sono state interruzione alla circolazione.



