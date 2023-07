Maltempo in Lombardia: grandine, temporali e trombe d'aria

Il maltempo ha flagellato in mattinata gran parte della Lombardia.

Una tromba d'aria ha provocato molta paura, ma danni non gravi nella zona di Gorgonzola, a est di Milano, verso Gessate.

Ci sono state piante divelte e tetti scoperchiati ma non vi sono stati feriti.

Una bomba d'acqua con grandine si è abbattuta sulla provincia di Monza, a partire dalle 11. Segnalate strade e sottopassi allagati a Carate Brianza, Desio, Seregno e Monza, così come abitazioni e uffici situati al piano terra. Il centralino dei vigili del fuoco è stato raggiunto da decine di chiamate per allagamenti e persone rimaste bloccate in auto.

Un temporale ha colpito, sempre questa mattina, anche la provincia di Varese, dove la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto decine di richieste di intervento per allagamenti e alberi caduti, oltre a due abitazioni il cui tetto è stato colpito da un fulmine, innescando un incendio.

Due lavoratori sono rimasti feriti durante il maltempo che in tarda mattinata si è abbattuto sul Bresciano dove vento forte e gradine hanno flagellato parte della provincia. L'infortunio è avvenuto all'interno di un'azienda di Capriano del Colle e due 56enni sono stati travolti da alcune finestre che si sono staccate a causa del vento. Hanno riportato ferite alla testa e alle braccia. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Bufera di vento, pioggia e grandine questa mattina, tra le 4 e le 5, anche in molte zone del Mantovano, che ha seguito di poche ore quella altrettanto disastrosa della serata precedente. Particolarmente colpite la bassa, al confine con l'Emilia Romagna, e l'hinterland del capoluogo. Una tromba d'aria si è abbattuta su San Benedetto Po e Quingentole, sradicando alberi e scoperchiando alcune abitazioni. A Ostiglia una violenta grandinata con chicchi molto grossi ha causato danni alle auto in sosta. Particolarmente colpiti i campi con coltivazioni e frutteti praticamente distrutti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA