Metro M4 Milano centro-Linate, inaugurate le nuove fermate

Taglio del nastro a Milano per le nuove due fermate della linea della metropolitana M4 che collega l'aeroporto di Linate con il centro città, piazza San Babila, in circa 12 minuti. Ad inaugurare le fermate di piazza Tricolore e piazza San Babila sono stati il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e Pietro Salini, Ad di Webuild. Basteranno 12 minuti per percorrere tutta le tratta (Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore e San Babila) e mettere in collegamento diretto l'aeroporto milanese con il sistema delle metropolitane. "È un sogno che si realizza collegare il nostro aeroporto cittadino con il cuore della città - ha detto il sindaco Sala -, qualcosa che appare scontato ma abbiamo passato anni in cui non era così scontata nemmeno la permanenza di Linate". "Webuild ha costruito in tutto il mondo - ha detto Salini -, abbiamo fatto 96 contratti di metropolitane nel mondo. Ma realizzate la M4 a Milano è un onore speciale, non si può dire questo senza sentire l'orgoglio che ho di celebrare le 15 mila persone che si sono avvicendate per realizzare questa infrastruttura. Ne abbiamo avute anche 1500 in contemporanea che hanno lavorato. Le grandi infrastrutture cambiano la vita della gente". Nel corso dell'inaugurazione il sindaco Sala ha ricordato anche Raffaele Ielpo l'operaio che ha perso la vita durante i lavori nel gennaio del 2020. Per la giornata di oggi i cittadini potranno viaggiare gratis sulla nuova linea e in piazza San Babila molti sono già in coda per salire sulla M4.

"Le metropolitane sono un gran bene per la città ma hanno due difficoltà, i tempi lunghi e poi sono molto costose ma quando ci sono trasformano la città". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso delle cerimonia di inaugurazione di due nuove fermate della M4 che ha da oggi collegano l'aeroporto di Linate con il centro di Milano.

"I milanesi investono sulle metropolitane, dalla prima linea nel 1964 che è stata fatta anche grazie a un prestito della cittadinanza - ha ricordato -, fino ad oggi con i cittadini che hanno investito in pazienza e serietà. Infatti sono stati anni e lavori lunghi, funestati dal Covid, dall'aumento dei costi e dal ritrovo di reperti archeologici".

"Ringrazio i lavoratori, i tecnici e gli operai ma anche i tanti milanesi che per anni hanno convissuto con i cantieri, commercianti e residenti". Ha detto invece il ministro alle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini.

"Sicuramente questo non è un punto di arrivo ma di itinere - ha aggiunto il ministro -, perché sulla richiesta dei sindaci di trovare i finanziamenti mancanti per la tranvia a Limbiate il ministero ci sta lavorando. C'è poi l'obiettivo già raggiunto di finanziare l'estensione fino a Segrate della metropolitana, poi fino a Monza, l'area sud della provincia di Milano. Sono tutti temi che sono all'ordine del giorno del ministero che ho l'onore di guidare".