Samuele Piscina nuovo segretario provinciale della Lega a Milano

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Samuele Piscina è il nuovo segretario provinciale della Lega a Milano. Il consigliere comunale e provinciale è stato eletto ieri a congresso.

"Congratulazioni a Samuele Piscina, nuovo segretario provinciale della Lega di Milano - commenta in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale a Milano -. Un ragazzo giovane e capace che saprà portare nuova linfa al partito. Ora ci aspettano nuove battaglie a partire dal lavoro per le prossime amministrative a Milano. Ringrazio tutti coloro che hanno votato e tutti gli amministratori, i militanti e simpatizzanti che ogni giorno si impegnano sul territorio per la Lega e per la nostra città". (ANSA).