Lavoratori si prendono cura del Parco Nord Milano con Forestami

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Hanno scerbato, zappettato e piantato arbusti aromatici. Sono i 30 dipendenti di Risorse, l'agenzia per il lavoro, che nel mese di giugno hanno aderito all'attività di orto comunitario didattico di Parco Nord Milano.

È la prima volta che i collaboratori della società "scendono in campo", mettendo a disposizione il loro tempo e le loro energie per contribuire alla cura del verde della Città Metropolitana di Milano, dove hanno sede.

Parco Nord Milano è - ricorda una nota - tra i promotori di Forestami, progetto basato su una ricerca del Politecnico, che vede ora anche Risorse tra i partner. Obiettivo è incrementare il capitale naturale della città metropolitana e la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030, con iniziative di forestazione urbana volte a rallentare il riscaldamento globale, limitare i consumi energetici, ripulire l'aria dalle polveri sottili e migliorare il benessere dei cittadini.

"Crediamo nella responsabilità sociale della nostra impresa, che si prende cura del mercato del lavoro - dice Marco Pagano, ceo di Risorse - Siamo nati a Milano, dove dal 1998 a oggi abbiamo dato lavoro a oltre 85 mila lavoratori. Essere responsabili significa impegnarsi concretamente, sensibilizzando e coinvolgendo i propri collaboratori in tematiche prioritarie di salvaguardia del pianeta e di miglioramento del benessere delle persone. Per questa ragione, abbiamo lasciato le nostre scrivanie, occupandoci del Parco Nord Milano insieme agli agronomi e al team di Forestami". (ANSA).