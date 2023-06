"Subito i genitori di Giulia hanno temuto il peggio"

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - "La famiglia di Giulia fin da subito ha temuto questo tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragio della relazione sentimentale, si fosse volontariamente allontanata da casa". Lo ha spiegato all'ANSA Giovanni Cacciapuoti, l'avvocato del Foro di Napoli Nord nominato dai genitori di Giulia per gli accertamenti irripetibili disposti, ossia i rilievi scientifici di domani nella casa dove la giovane è stata uccisa da Alessandro Impagnatiello e l'autopsia fissata per venerdì.

Il legale ha spiegato che non hanno nominato alcun consulente di parte, "ci affidiamo a quelli del pm". (ANSA).